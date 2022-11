PORTO RECANATI - Il sindaco Andrea Michelini: «Arrivi e presenze con percentuali a doppia cifra superiori al 2021 e in netta crescita anche rispetto a prima della pandemia»

«Dati del turismo molto positivi per l’estate di Porto Recanati. Per arrivi e presenze abbiamo percentuali a doppia cifra superiori a quelli del 2021 (più 19,2% gli arrivi e più 12,58% le presenze)», così il sindaco Andrea Michelini. Rilevazioni che arrivano al 30 settembre «e non tengono dunque conto degli ultimi 3 mesi dell’anno e degli eventi che hanno visto protagonista la nostra città nel mese di ottobre – dice il sindaco -. E sono dati che vedono una netta crescita anche rispetto al 2019, ovvero al periodo pre-pandemico. Sono risultati che ci riempiono di orgoglio e riconoscono un imponente lavoro fatto dall’amministrazione comunale e da tutti gli operatori di settore che cogliamo l’occasione di ringraziare».

Il primo cittadino non si ferma a quei dati: «la sfida per fare crescere la nostra città continua. Ma intanto volevamo condividere con voi questo momento di immensa soddisfazione».