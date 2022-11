ECCELLENZA - Tre reti nei primi 9 minuti, tutte sugli sviluppi di un corner (apre Iommi, pareggia Nacciarriti, poi Pasqui firma il nuovo vantaggio). Ad inizio ripresa gli ospiti trovano il pari ma al 61' la chiude Tittarelli. Gioco interrotto per oltre 10 minuti per un problema di salute dell'arbitro

Il ritorno a casa è tanto bagnato quanto festoso per il Chiesanuova che, finalmente al “Sandro Ultimi” dopo oltre un mese, stende 3-2 il Marina. La seconda vittoria interna (e seconda consecutiva contro una rivale di fondo classifica) è di quelle pesanti, perché permette alla matricola di balzare all’ottavo posto con 15 punti, staccando la zona calda e ovviamente i rivali che restano lontanissimi. Per gli ospiti (3 punti e zero vittorie) è la 7° sconfitta, la quinta di misura. In maglia arancione il Marina ha dimostrato di non essere da penultimo posto, ma il Chiesanuova si è meritato il successo essendosi portato avanti nel punteggio ben tre volte. Una partita che ha rischiato di finire in anticipo per la tachicardia che ha colpito l’arbitro ad inizio ripresa, poi l’allarme è rientrato fortunatamente.

Cronaca. Si gioca sotto la pioggia e con moduli speculari, nel 4-3-3 di Giacometti c’è Ortolani anche se si rivede tra i convocati Lapi. Pronti-via e da corner al 3’ viene liberato Farroni al tiro da fuori, lo shoot un po’ ciccato diventa assist per Iommi che si gira da centravanti e insacca. Avvio perfetto ma dopo soli 2’, ancora da angolo, inzuccata e traversa, poi Nacciarriti in tap-in pareggia. Al 9’ punizione di Monteneri messa in corner da Mancini, dalla bandierina mischia sottoporta e Pasqui punisce la difesa morbida: 2-1. Tre reti in 9’ e tutte su sviluppi di angolo. Il primo gol in Eccellenza del talento che ha dato l’Eccellenza.

Leggero dietro, il Marina si fa apprezzare in fase offensiva e nel finale è pericoloso con Pierandrei e Nacciarriti.

Ripresa. Al 49’ Sbarbati prova lo sfondamento centralmente, la palla termina a Nacciarriti che la piazza sul palo lontano: 2-2 e doppietta. Tutto da rifare, anzi tutto fermo perché l’arbitro El Amil accusa una aritmia cardiaca ed esce dal campo portandosi verso l’ambulanza. Il gioco viene sospeso per circa 11’, poi il fischietto decide di continuare tra gli applausi dello stadio, cosa rara. Il Chiesanuova vuole la vittoria, il 2004 Molinari cresce sulla destra e al 61’ mette un ottimo cross che vede Tittarelli far centro con un bel colpo di testa in tuffo. Adesso ci sono spazi per chiuderla in contropiede, ma tra il 66’ e il 73’ prima Pasqui (esterno della rete), poi Tittarelli con la specialità della casa (testa a sfiorare il palo) non calano il poker. Nel finale il Marina tenta il forcing, il Chiesanuova si protegge bene, non rischia nulla e si gode il prezioso successo.

Il tabellino:

Chiesanuova: Zoldi, Molinari, Iommi, Marengo (21’st Rapaccini), Ortolani, Monteneri, Pasqui, Wolhein, Tittarelli (29’st Tittarelli), Mongiello (47’st Carboni), Farroni (42’st Giri). All. Giacometti

Marina: Mancini, Pedini (42’st Droghini), Maiorano, Rossetti, Medici, Vinacri (47’st Carloni), Catalani (31’st Frulla), Gagliardi (31’st Piermattei), Sbarbati, Nacciarriti (20’st Lazzarini), Pierandrei. All. Barattini

Arbitro: El Amil di Nichelino.

Reti: 3’ Iommi, 5’ e 4’st Nacciarriti, 9’ Pasqui, 16’st Tittarelli.

Note: ammoniti Ortolani, Pasqui, Wolhein, Gagliardi, Lazzarini; corner 6-7; recupero 2’ e 4’.