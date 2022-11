ANNUNCI di Confindustria Macerata e Centro impiego di Tolentino. La Ciodue ricerca nuovi agenti per la rete commerciale

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Ciodue Italia S.p.A., Azienda Leader a livello nazionale specializzata nel Settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico.

La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Offriamo:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo mensile fino a 1500 euro per i primi 6 mesi, al raggiungimento di obiettivi minimi mensili per agevolare l’inizio dell’attività;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura e verrai contattato al più presto.

Invia la tua candidatura a macerata@ ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore lavorazione marmi un operaio addetto alla conduzione di macchine Cnc e all’uso del Cad (cod. annuncio Conf 345). La risorsa dovrà aver operato sulle Macchine Cnc e sul Cad, anche per un breve periodo. Rappresenta titolo preferenziale l’esperienza nella mansione. E’ richiesto il possesso di diploma di istituti tecnici industriali o professionali ad indirizzo meccanico o informatico. Sede di lavoro: provincia di Macerata, non zona costiera.

Inviare il curriculum, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente specificando il codice dell’ annuncio, al link: https://www.confindustriamacerata.it/index.php/sportello-lavoro

***

Le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino

Officina cerca un meccanico esperto e/o un apprendista. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12394

Azienda settore alimentare cerca un panificatore e/o un pizzaiolo esperti. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12393

Impresa edile cerca una ragioniera part time e muratori/manovali. Sede di lavoro: San Ginesio. Rif.: 12392

Azienda settore metalmeccanico cerca un idraulico esperto. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12391

Azienda settore autotrasporti cerca un autista con patenti C/CQC+E. Sede di lavoro: tratte regionali. Rif.: 12390

Impresa edile cerca un apprendista manovale. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 12389

Azienda settore autotrasporti cerca un autista con patenti C/CQC+E. Sede di lavoro: tratte nazionali. Rif.: 12388

Struttura ricettiva cerca un manutentore di impianti idraulici. Sede di lavoro: Castelraimondo. Rif.: 12387

Azienda settore lavorazione marmi cerca un addetto al funzionamento di macchine a controllo numerico esperto. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12386

Impresa edile cerca un manovale e un idraulico esperto. Sede di lavoro: Apiro e cantieri vari. Rif.: 12384

Azienda produzione mobili cerca un apprendista impiegato tecnico e un apprendista verniciatore. Sede di lavoro: Caldarola. Rif.: 12383

Supermercato cerca un macellaio esperto e/o un apprendista con diploma scuola alberghiera. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12382

Azienda settore alimentare cerca un/a ragioniere/a esperta/o. sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 12381

Pelletteria cerca addetta alla montatura esperte. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12380

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo: codice di riferimento, oggetto dell’offerta e autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it.