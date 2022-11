MATELICA - Alcune decine di persone si sono ritrovate sabato sera per festeggiare. Addirittura c’è chi è rientrato dall’estero

Quarant’anni e un po’ festeggiati tutti insieme un anno dopo, a causa del Covid che però non ha fermato la voglia di ritrovarsi della classe 1981 di Matelica.

Alcune decine di persone si sono ritrovate sabato sera per festeggiare. Addirittura c’è chi è rientrato dall’estero, pur di di trascorrere una bella serata tutti insieme con gli amici di sempre, per celebrare il traguardo degli “anta”. Sorrisi ed allegria per una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento. I 40enni si sono ritrovati tutti al ristorante Secondo tempo, la serata è trascorsa in allegria tra risate e gioia di stare insieme che sono stati gli aspetti prevalenti durante la festa.

Per allietare l’incontro sono stati inventati apposta dei giochi di squadra, non è mancato il ballo con tanta musica, ma anche il racconto dei ricordi, dal ritrovarsi sul muretto dei giardini e dei tanti momenti trascorsi, sia sui banchi di scuola che a ballare o alle feste. La serata è terminata con una bella torta e con l’auspicio di ritrovarsi regolarmente, per trascorrere altri momenti spensierati in allegria.