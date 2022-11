MONTE SAN MARTINO - Presenze tra 6 e 8mila. Il sindaco Matteo Pompei traccia un bilancio: «Un successo sotto tutti i punti di vista»

«Tra le 6mila e le 8mila le presenze stimate per l’evento sulla Mela Rosa a Monte San Martino, file chilometriche di auto e visitatori che hanno affollato il centro storico.

Stand presi d’assalto per la due giorni dedicata a questo prodotto tipico autoctono». Con queste parole il sindaco Matteo Pompei esalta l’evento che ha richiamato l’attenzione nel suo piccolo comune. La manifestazione, giunta alla sua 17esima edizione, si è svolta nella giornata di sabato e domenica ed ha saputo puntare i riflettori su questo frutto antico sempre più ricercato.

«Davvero molti i visitatori e gli appassionati che hanno partecipato alla manifestazione. Famiglie, coppie di ogni età e giovani provenienti da ogni parte delle Marche e dal Centro Italia – prosegue il primo cittadino -. Il centro storico e le vie del borgo letteralmente intasate, piazza principale ricolma in ogni angolo e file chilometriche di auto intorno al territorio monsammartinese. Secondo una stima, le presenze si aggirano tra le 6mila e le 8mila. Un’edizione da record. Negli ultimi anni abbiamo visto una crescita esponenziale delle presenze. Senza dubbio quest’anno è stata l’edizione più partecipata. La giusta ricompensa per un duro lavoro che dura da 17 anni e il mio plauso va all’Unione Montana dei Monti Azzurri, a tutti i volontari della Pro Loco, capitanata dall’instancabile presidente Fabiola Anselmi, ai dipendenti comunali e al gruppo di Protezione civile che si sono spesi per giorni per permettere la buona riuscita della manifestazione. Inoltre, centinaia gli ingressi ai nostri siti museali, tra cui spicca la chiesa di San Martino vescovo che custodisce opere straordinarie come i tre polittici rinascimentali dei fratelli Crivelli. Un ringraziamento speciale al consigliere regionale Giacomo Rossi, che si è speso per dare importanza alla nostra mela rosa portando il patricinio del Consiglio regionale, finalmente dopo 17 anni – conclude il sindaco Matteo Pompei -. Insomma, un successo sotto tutti i punti di vista, con un evento di così grande portata per un pittoresco borgo come Monte San Martino».