La nuova stagione della Filarmonica

«Sempre più inseriti nel territorio»

Le foto della cena di gala

MACERATA - La nuova gestione della sede storica e del bar, affidata al Centrale, è stata presentata ai soci e ai rappresentanti di istituzioni, realtà imprenditoriali ed economiche, durante la consueta conviviale di inizio stagione. Ha partecipato all'evento anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli

25 Ottobre 2022 - Ore 11:04 - caricamento letture

Il presidente Francesco Acquaroli con Julia Bizzarri e Aldo Zeppilli del Centrale Julia Bizzarri, Francesco Acquaroli, il presidente della Società Filarmonica Enrico Ruffini e Aldo Zeppilli L'apertura della serata Banca Intesa - direzione imprese La vice sindaca Francesca D'Alessandro L'intervento di Aldo Zeppilli che ha presentato la nuova gestione Il comandante della polizia locale Danilo Doria Il comandante Nicola Candido Il colonnello Iurlaro con il presidente Acquaroli I nuovi gestori con Franco Cossiri del gruppo Comet Rema Tarlazzi Julia Bizzarri, l'assessore Andrea Marchiori, la vice sindaca Francesca D'Alessandro, il presidente Enrico Ruffini e Aldo Zeppilli Aldo Zeppilli e Francesco Acquaroli con Giancarlo Dall'Ara, presidente dell'Associazione alberghi diffusi Stefano Cossiri Tamara Coppari, direttrice di Poste centrali Lo spettacolo di Piero Massimo Macchini Gli chef Domenico e Fetah

di Alessandra Pierini

Il territorio riunito nella storica e affascinante sala del teatro della Filarmonica a Macerata in un sabato sera da ricordare. La conviviale della società Filarmonico Drammatica, appuntamento immancabile in questo periodo dell’anno, si è vestita di nuovo. La sede storica in centro e il bar sono infatti stati dati in gestione al Centrale di Aldo Zeppilli e Julia Bizzarri e la nuova gestione è stata presentata ufficialmente agli ospiti presenti. Tra loro il presidente della Regione Francesco Acquaroli, la vice sindaco Francesca D’Alessandro e gli assessori Andrea Marchiori e Oriana Piccioni, il comandante dei carabinieri Nicola Candido e della polizia locale Danilo Doria, oltre a imprenditori, rappresentanti di varie istituzioni, istituti di credito e assicurativi.

«La Società Filarmonica – dice con orgoglio il presidente Enrico Ruffini – è nata nel 1808, in pieno Stato Pontificio, per fare cultura in rapporto col territorio. E’ quello che vogliamo continuare a fare. Il rettore di Unimc Francesco Adornato, durante l’inaugurazione della mostra su Crivelli al Buonaccorsi, ha detto che “La storia è la speranza del futuro”. Mi ritrovo perfettamente in questa frase e credo che questa collaborazione con il Centrale rappresenta l’oggi e investe sulla storia, guardiamo al futuro ma senza dimenticare il passato».

E’ molto contento di questa “joint venture” Aldo Zeppilli: «Mi onora essere stato scelto per questo ruolo e la fiducia che mi è stata data per questo progetto insieme alla Società Filarmonico drammatica. Sabato è passato per un brindisi anche il presidente Francesco Acquaroli, che in nome della nostra amicizia, nata 20 anni fa, ai tempi dell’Università, ha fatto un miracolo per essere presente in una giornata piena di impegni. Al di là del colore politico, devo dire che se ci fossero più politici così attenti al valore umano, di sicuro le cose sarebbero ben diverse.

Zeppilli ribadisce il valore di Palazzo Bourbon del Monte e in particolare della sala del teatro: «E’ una vetrina da sfruttare per le realtà del territorio. Lo stesso presidente Acquaroli ha ribadito durante il suo intervento che queste strutture storiche vanno usate per valorizzare il centro anche attraverso l’intervento dell’imprenditoria privata».

