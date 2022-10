Med Store Tunit, slitta ancora

il ritorno in campo:

rinviato il match contro San Donà

VOLLEY A3 - I casi di positività al Covid riscontrati impediscono alla squadra di tornare in campo questa settimana

21 Ottobre 2022

Prosegue lo stop per la Med Store Tunit che dopo aver rimandato la gara di mercoledì sera contro l’Abba Pineto, salterà anche la sfida di domenica in programma al Banca Macerata Forum con il Volley Team San Donà di Piave. I casi di positività al Covid riscontrati impediscono di tornare in campo questa settimana, gli atleti continueranno ad essere monitorati nel corso dei prossimi giorni mentre il resto della squadra proseguirà gli allenamenti seguendo le norme di sicurezza. Al momento quindi la ripresa dal campionato di Serie A3 per la Med Store Tunit Macerata è rimandata a domenica 30 ottobre, quando i biancorossi saranno impegnati in trasferta contro la Gamma Chimica Brugherio, per la quinta giornata di campionato, Girone Bianco.

