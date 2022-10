Si laurea in Giurisprudenza

con un anno di anticipo

CORONA D'ALLORO per Beatrice Romani di Valfornace che ha concluso questa mattina il suo percorso di studio a Unicam

14 Ottobre 2022 - Ore 12:32 - caricamento letture

Beatrice Romani si è laureata questa mattina in Giurisprudenza all’Università di Camerino. Una larea magistrale conclusa dalla studentessa di Valfornace in 4 anni anzichè nei 5 anni previsti e nonostante le difficoltà legate alle pandemie di questi anni. Ha concluso oggi il suo percorso di studi con la discussione della Tesi in Diritto Penale, trattando il tema dei Maltrattamenti contro familiari e conviventi, soffermandosi sulle tutele rivolte al minore in quanto soggetto vulnerabile e sulla cosiddetta Violenza assistita.

Le congratulazioni della mamma, il papà, la sorella e la nipote per il traguardo raggiunto da Beatrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA