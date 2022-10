Ruba in una villetta,

38enne finisce in manette

CIVITANOVA - L'uomo aveva agito a Ferragosto mentre i proprietari dormivano. Le indagini sono state condotte dai carabinieri. Provvedimento del tribunale del Riesame

Furto in una villetta nel centro di Civitanova nella notte di Ferragosto, finisce in manette un 38enne tunisino. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri della stazione di Civitanova. I militari ieri pomeriggio hanno arrestato il tunisino, B. A. S., in seguito ad un ordine di carcerazione del tribunale del Riesame di Ancona. Secondo le indagini svolte dai carabinieri l’uomo, disoccupato e senza fissa dimora, è l’autore del furto che risale alla notte di Ferragosto. L’uomo si sarebbe introdotto in piena notte all’interno di una villetta del centro città. Prima ha scavalcato il recinto e poi tramite il balcone si è introdotto nell’abitazione. I proprietari si trovavano a letto e non si sono accorti di nulla. L’uomo ha rubato alcuni effetti personali contenuti nella borsa della proprietaria assieme a denaro e un dispositivo Apple e si è dato alla fuga. Grazie ad attività di indagine e dall’analisi delle telecamere il 38enne è stato identificato e denunciato. Ieri l’arresto. E’ stato portato nel carcere di Montacuto ad Ancona.

