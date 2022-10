Scuderia Marche,

due giorni per celebrare l’Asi

e i 20 anni del club

DOPPIA FESTA a Tolentino e San Severino nel weekend: il programma

13 Ottobre 2022 - Ore 16:00 - caricamento letture

Fine settimana ricco di emozioni per la Scuderia Marche con una serie di eventi tra Tolentino, San Severino e nei territori circostanti. L’occasione è la celebrazione della Giornata Nazionale del Motorismo storico – Asi – che coinvolge tutti i club del territorio italiano. Per la prestigiosa compagine maceratese però, oltre all’onore dell’inserimento della Sibillini e Dintorni nel Circuito Tricolore, si aggiunge anche la ricorrenza dei 20 anni di vita che saranno festeggiati nei vari appuntamenti che si susseguiranno prima della fine dell’anno.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre quindi i motori della Scuderia Marche torneranno a rombare principalmente a Tolentino con una visita anche a San Severino e nelle campagne circostanti per le varie prove di regolarità, previsti circa 60 equipaggi con vetture costruite prima del 1982, salvo casi di particolare interesse.

Il weekend inizierà alle 14 in piazza della Libertà a Tolentino con la punzonatura delle vetture che dalle 15,30 saranno impegnate nella prova a cronometro in via Gioacchino Murat per poi arrivare alle 16 circa a San Severino dove si procederà alla seconda crono. Qui le auto saranno esposte nella splendida piazza del Popolo, una delle più belle dell’intera provincia, dove potranno essere ammirate da appassionati e curiosi. Le auto poi ripartiranno dal piazzale della Stazione per la terza crono per poi arrivare nel castello della Rancia dove sarà servita una cena a base di asado argentino.

L’indomani nuovo ritrovo alle 9 in piazza della Libertà a Tolentino e partenza per Collepaterno per la quarta e quinta cronometro. Dopo un breve aperitivo le vetture si recheranno nel piazzale della piscina comunale per la sesta e ultima crono con arrivo in piazza della Libertà e pranzo finale nella Basilica di San Nicola.

«Questo è un anno speciale per la nostra Scuderia Marche – spiega il presidente Fausto Tronelli – oltre al riconoscimento della nostra manifestazione principale, iscritta dall’Asi nell’élite degli eventi nazionali, festeggeremo anche 20 anni di storia. Quindi per iniziare le nostre celebrazioni l’occasione migliore era proprio questa giornata nazionale dedicata ai motori storici che uniscono la passione per i veicoli alla scoperta di luoghi e itinerari».

