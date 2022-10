«Noi ragazze del quarto magistrale

a San Severino 50 anni dopo»

REUNION per festeggiare il "diploma d'oro"

4 Ottobre 2022 - Ore 10:05 - caricamento letture

Le “ragazze” del quarto magistrale dell’Istituto Bambini Gesù 1972 si sono ritrovate a san Severino per festeggiare il ” diploma d’oro”. «Cinquanta anni sono trascorsi – scrivono – e sembra ieri che ci siamo lasciate piene di speranze e progetti per il futuro. Molte si sono dedicate all’insegnamento, altre hanno intrapreso professioni e lavori tra i più vari, ma tutte abbiamo mantenuto un un bel ricordo dei giorni trascorsi insieme. Dopo esserci perse di vista per diversi anni ci siamo ritrovate e quest’anno abbiamo organizzato, al ristorante Salsí di San Severino, una bella festa. Non tutte hanno partecipato, erano comunque presenti nei nostri ricordi come pure le nostre insegnanti, tutte suore, ma “fortissime”. Una giornata da non dimenticare all’insegna del buon umore, ricordi, aneddoti che ci hanno fatto ritornare ai bei tempi , quando eravamo giovani…” e poi ci sono quei momenti fantastici che non si dimenticheranno mai, non perché erano occasioni speciali, ma perché eri con persone speciali».

