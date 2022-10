Magma e Cartacanta,

ottobre di mostre nella città alta

CIVITANOVA - Inaugura l'8 l'esposizione dedicata a Stefano Rovai, dal 22 al 20 novembre la personale di Paul Davis. In attesa di un 2023 che sarà l'anno di consacrazione del museo, aperto da 2 anni. Ciarapica: «Eventi di qualità che ci fanno festeggiare i 25 anni di Cartacanta, le nozze d'argento con la città»

di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Un 2023 pieno di mostre per il Magma che a due anni dall’inaugurazione ha tessuto importanti relazioni e scambi con i più importanti musei del mondo della grafica, dal Moma di New York al Beaubourg di Parigi.

E per chiudere il 2022 in apertura due nuove mostre: la prima dedicata a Stefano Rovai che inaugura il prossimo 8 ottobre e la seconda dal 22 ottobre al 20 novembre di Paul Davis che per l’occasione ha disegnato appositamente il manifesto dell’esposizione allo spazio multimediale San Francesco. Le iniziative sono state presentate questa mattina nella sala giunta di Civitanova dall’organizzatore Enrico Lattanzi e dal sindaco Fabrizio Ciarapica. Mostre che faranno da cornice all’edizione numero 25 del festival Cartacanta: «Sono le nozze d’argento con la città – ha detto il sindaco Ciarapica – un festival longevo che è cresciuto di importanza in questi anni e che è culminato nella nascita del Magma, spazio vivo e frequentato e aperto alle scuole e al mondo della cultura». Enrico Lattanzi ha illustrato gli obiettivi futuri del Magma e il corpus di mostre pensato per il 2023: «Abbiamo aperto in piena pandemia – ha ricordato – ad ottobre del 2020, ma in questi due anni non siamo rimasti fermi. Il Magma è diventato un museo di riferimento per le scuole del territorio e su questo vorremmo crescere sempre di più perché il museo della grafica e del manifesto è un unicum a livello nazionale e stiamo collaborando con i più prestigiosi istituti di cultura e musei del mondo con scambio di opere e mostre. Nel 2023 porteremo mostre di livello come una dedicata ad Armano Milani designer e grafico italiano, autore della grafica della metro di New York, una sarà dedicata alla grafica del Made in Italy e del gruppo francese Grapus. Ma l’anno dell’associazione Cartacanta si chiude con un ottobre ricco di eventi: l’8 ottobre inaugura alle 18 all’auditorium Sant’Agostino “Manifesti” di Stefano Rovai e dal 22 ottobre la personale di Paul Davis: «sono due pilastri del graphic design – ha detto Enrico Lattanzi – Rovai parte dalla grafica di pubblica utilità e arriva ad essere il visual artist di Gucci, Ferragamo, di Poste Italiane, Electa e Biennale di Venezia. Paul Davis invece parte come illustratore e porta il ritratto nel manifesto, collabora con Milton Glaser e rappresenta le icone del cinema in format grafico. Il manifesto della mostra è un suo inedito che ha realizzato appositamente per l’appuntamento civitanovese».

