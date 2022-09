Urbanistica e bilancio dei Teatri,

torna il Consiglio

CIVITANOVA - L'assise si riunirà venerdì alle 21, prevista anche la nomina dei componenti del cda del Paolo Ricci e la ratifica dell'accordo per la realizzazione ponte del ciclopedonale sul fiume Chienti

27 Settembre 2022

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Civitanova. L’assise è prevista per venerdì alle 21. All’ordine del giorno undici punti tra cui la nomina dei componenti del cda del Paolo Ricci, la ratifica dell’accordo di programma per la realizzazione ponte del ciclopedonale sul fiume Chienti, il rinnovo dei componenti della consulta dei giovani. Tra i punti più amministrativi la comunicazione del prelevamento dal fondo di riserva, il consuntivo 2021 dell’azienda Teatri di Civitanova, il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze. Presenti anche alcuni punti di urbanistica con l’adozione definitiva della variante puntuale al piano regolatore finalizzata al riassetto urbanistico-edilizio nella zona industriale A, l’adozione definitiva della variante finalizzata all’individuazione di un’area turistico-ricettiva e l’ampliamento di un centro sportivo in via Morosini 7, in variante parziale. Ultimo punto l’esame e approvazione di un’ipotesi di accordo transattivo tra il comune e gli acquirenti degli alloggi venduti prima del fallimento dalla società Ventunesimo Secolo in zona Ceccotti.

