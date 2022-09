Si balla sotto l’ombrello,

più di duemila in piazza della Libertà

MACERATA - Successo nonostante la pioggia per 404 Music Fest, organizzata dall'associazione commercianti del centro storico in collaborazione con l'Assessorato alle Attività produttive. Il presidente Giuseppe Romano: «Abbiamo lavorato per i giovani e per un sabato abbiamo evitato che emigrassero verso la costa»

Più di duemila giovani hanno ballato dal tardo pomeriggio a notte fonda in piazza della Libertà a Macerata nonostante la pioggia di sabato sera. Alcuni hanno anche ballato sotto l’ombrello. Grande partecipazione all’evento 404 Music Fest promosso dall’Associazione commercianti del centro storico e dall’assessorato alle attività produttive Laura Laviano. Previsto per la settimana precedente il dj set era stato rinviato in segno di rispetto alle popolazioni alluvionate ma sabato in tanti, giovani e giovanissimi, hanno risposto presente riversandosi nel cuore della città, diventata per una sera centro della movida. Ad organizzare l’iniziativa è stato il gruppo 404 formato di giovani che hanno voglia di divertirsi e di far divertire e che, per loro piacere e per piacere dei loro coetanei, organizzano feste musicali come questa.

«Abbiamo lavorato esclusivamente per i giovani – spiega Giuseppe Romano, presidente dell’associazione- per non farli continuamente emigrare verso la costa, con i rischi che comporta mettersi in auto. Non è mai successo che ci fosse una festa così grande e completamente gratuita. Ringrazio le associazioni che hanno collaborato, Protezione Civile, Croce Rossa e la Pro loco di Macerata, presente anche con uno stand. Ringraziamo soprattutto i ragazzi che dopo la chiusura delle 2 sono ordinatamente tornati a casa senza danni, senza alcuna lamentela. Abbiamo persino ricevuto i complimenti della Polizia locale. Se gli diamo la musica, i giovani ci ripagano con divertimento ed educazione».

