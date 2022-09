Scende ancora l’affluenza:

alle urne il 68,68% dei maceratesi

POLITICHE - Otto punti in meno rispetto alle elezioni del 2018. La nostra provincia è comunque sopra alla media nazionale e regionale. Macerata al 70.47%, 4 anni fa al 77.72%; Civitanova ha fatto registrare un 67.21%, era al 75.34% nel 2018. Le foto dai seggi (Vittorio Sgarbi al voto a San Severino)

25 Settembre 2022 - Ore 23:59 - caricamento letture

Pubblicata dal Ministero la percentuale definitiva di affluenza ai seggi per le ultime elezioni: alle 23 in provincia di Macerata votanti al 68.68% contro il 76.86% delle precedenti politiche (dati definitivi). Un calo di oltre l’8% su un numero di votanti già non esaltante nemmeno alle scorse politiche. La provincia di Macerata è comunque sopra alla media nazionale (63.83%) e anche regionale (68.39%), dove risulta la provincia con la miglior affluenza dopo Pesaro e Urbino (69.26%).

A Caldarola l’affluenza più alta con il 74.17% (sopra al 70 anche Cingoli, Appignano, Belforte del Chienti, Monte San Martino, Muccia, Valfornace, Visso, San Ginesio, Ripe San Ginesio, Bolognola, Petriolo, Morrovalle, Sarnano, Serrapetrona, Mogliano, Esanatoglia, Corridonia e Montecassiano), la più bassa a Castelsantangelo con il 59.31%.

Sul fronte delle municipalità maggiori Civitanova ha fatto registrare un 67.21% (era al 75.34% nel 2018); Macerata al 70.47%, 4 anni fa al 77.72%; Tolentino è al 69.91%, 77.87% del 2018; Porto Recanati è al 65.89% contro il 74.24% delle ultime elezioni; Recanati è al 67.89% contro il 76.05%; Potenza Picena è al 64.24% contro il 74.50%.

A San Severino (69.33% di affluenza), accompagnato dalla sindaca Rosa Piermattei, ha votato oggi il noto critico d’arte e parlamentare Vittorio Sgarbi, ex primo cittadino settempedano e candidato con “Noi Moderati” in Bologna e Lombardia.

