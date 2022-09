Dagli spogliatoi alla clubhouse,

nuovo look per l’Atm

MACERATA - Ristrutturazione della sede sociale del circolo tennis di via dei Velini. Tra gli interventi anche l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche e un ascensore di collegamento. In arrivo due palestre e il servizio bar-ristorazione

L’Associazione Tennis Macerata cambia veste. Sono terminati i lavori di ristrutturazione iniziati a maggio con l’istallazione di due nuovi campi da padel e poi proseguiti nel corso di tutto il periodo estivo. L’imponente programma di interventi garantirà al circolo una veste moderna, funzionale ed efficiente, a livello dei migliori impianti del Centro Italia. Ieri il taglio del nastro con il sindaco Sandro Parcaroli e alcuni assessori.

I numeri: 6 campi da tennis, di cui 5 in terra rossa ed uno in superficie veloce, due campi da padel coperti (da novembre). Nel prossimo stralcio è prevista la realizzazione di 2 palestre e l’introduzione di un servizio di bar ristorazione. Completamente ristrutturata la sede sociale con l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche esistenti nella sede e per l’accesso agli impianti, nuovi spogliatoi uomini e donne e personale di servizio, installazione di un ascensore di collegamento fra area funzionale e clubhouse che è stata completata con nuovi servizi e spazi ricreativi. Nuovo il viale di accsso ai campi e in fase di realizzazione la strada di accesso al circolo che sarà collegata direttamente alla via di scorrimento di Contrada Fontezucca (altezza Palavirtus).

L’intervento è stato possibile grazie alla sinergia fra pubblico e privato, l’amministrazione comunale, proprietaria del bene che ha creduto e mantenuto la promessa fatta agli associati e la scuola tennis ed Associazione Tennis Macerata, gestori dell’impianto che con risorse proprie hanno supportato l’investimento.











