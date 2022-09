Lavori alla diga,

cambia la viabilità

TOLENTINO - Ordinanza della polizia locale: chiusa al traffico via Piersanti Mattarella in prossimità del lago "le Grazie" dalle 7 alle 24 di domani

25 Settembre 2022 - Ore 12:22 - caricamento letture

Lavori vicino alla diga, cambia la viabilità. Per poter eseguire i lavori di sondaggio sulla spalla destra della diga del lago “Le Grazie” a Tolentino, la ditta incaricata necessita di occupare una porzione del suolo pubblico con area di cantiere e mezzi d’opera e si rende necessaria la modifica della viabilità. Pertanto il comando di Polizia locale ha emesso una ordinanza con la quale si stabilisce la chiusura al transito veicolare e pedonale nel tratto di strada di via Piersanti Mattarella in prossimità della diga del lago “le Grazie” dalle 07 alle 24 di domani e comunque fino al termine dei lavori. La ditta esecutrice dei lavori provvederà all’installazione della relativa segnaletica stradale.

