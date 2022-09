Aurora Treia, bis su calcio piazzato:

tre punti contro la Palmense

PROMOZIONE - Gli uomini di mister Passarini abbattono gli ospiti con i gol di Mulinari e Marchetti

24 Settembre 2022 - Ore 18:37 - caricamento letture

L’Aurora Treia pienamente padrona del campo non corre nessun rischio e porta a casa l’intera posta contro una Palmense molto volenterosa che ha lottato fino all’ultimo, ma che si è dimostrata molto sterile in avanti. Dopo un inizio di studio fra le due formazioni la prima occasione è per i padroni di casa che al 20’ scendono sulla destra con Di Francesco lanciato da Badiali, la punta tira ma il portiere Camaioni para facilmente. Al 24’ arriva il vantaggio dell’Aurora Treia: Fratini si divincola nella zona sinistra dell’area ma viene atterrato da un difensore, per l’arbitro non ci sono dubbi e decreta la massima punizione, sul dischetto si presenta Mulinari che freddamente batte Camaioni. La Palmense reagisce con grande movimento ma senza creare vere e proprie occasioni infatti è l’Aurora Treia che sfiora il raddoppio al 31’ con Andreucci ma l’azione che porta al gol è viziata da fuorigioco quindi l’arbitro annulla tutto. Nel secondo tempo continuiamo ad assistere al dominio dell’Aurora Treia e a sporadiche azioni della Palmense senza però essere mai veramente pericolosa. Al 67’ la partita viene virtualmente chiusa da Marchetti che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo viene servito in piena area da Palazzetti ed è lesto ad insaccare da sotto misura portando il punteggio sul 2 a 0. L’Aurora Treia potrebbe dilagare al 77’ ma Voinea manca di un soffio la conclusione sotto porta. Da parte della Palmense registriamo un forcing finale che ha costretto la squadra di casa a chiudersi un pò in difesa e amministrare il punteggio ma non ci sono state occasioni degne di nota. Buono l’arbitraggio in una partita sostanzialmente corretta.

Il tabellino:

AURORA TREIA – PALMENSE 2 – 0

AURORA TREIA: Cartechini, Marchetti, Fratini, Romagnoli (76’ Filacaro), Palazzetti, Mulinari, Piancatelli, Panichelli, Di Francesco (59’ Voinea), Badiali (86’ Capponi), Andreucci (65’ Gobbi). All. Passarini Paolo. A disposizione: Frascarelli Edoardo, Nunzi, Ruani, Capradossi, Frascarelli Marco.

PALMENSE: Camaioni, Bergamini, Cesetti (68’ Brunelli), Forò, Carafa, Smerilli, Bachaggour (46’ Salvatori), Vallasciani, Ndiour (82’ Borraccini), Etzatouinni, Ramos (46’ Biondi). All. Marchegiani Roberto. A disposizione: Spurio, Burattini, Germani, Marziali, Tamburrini.

RETI: 25’ Mulinari (AT)(R), 67’ Marchetti (AT)

NOTE: Ammoniti Vallasciani e Camaioni (P).

© RIPRODUZIONE RISERVATA