Trent’anni di servizio al Corridoni:

i colleghi festeggiano la prof Ciocci

L'INSEGNANTE dell'Ipsia festeggiata da docenti, personale Ata e ufficio di presidenza

18 Settembre 2022 - Ore 11:52 - caricamento letture

In trent’anni cambiano tante cose, ma rimane sempre un’unica certezza: Luciana Ciocci è una professoressa dell’Ipsia Corridoni di Corridonia. L’insegnante, colonna portante della vita scolastica e sociale dell’istituto, è stata festeggiata ieri mattina dal corpo docenti, dal personale Ata e dall’ufficio di presidenza: trent’anni di servizio continuativo per la prof Ciocci. «Entrata il primo settembre 1992 – scrive la scuola – si è distinta per il suo ruolo di docente di Lettere con la responsabilità, la competenza e la rettitudine che la contraddistinguono. Apprezzata e, a volte, canzonata da colleghi e studenti per la sua precisione e la sua estrema franchezza, non è mancata ieri l’occasione di raccontare qualche aneddoto e ricordare il vissuto degli ultimi 30 anni della scuola. Tutti i colleghi e il personale del Corridoni le augurano di continuare a svolgere il suo servizio con la stessa grinta e lo stesso entusiasmo di sempre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA