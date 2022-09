Un punto nel derby con la Vis,

l’esordio nei pro della Recanatese

finisce a reti inviolate (Foto)

SERIE C - All'Helvia Recina finisce 0 a 0 il match d'esordio dei leopardiani di mister Giovanni Pagliari, tornati nel calcio che conta dopo oltre 70 anni. Il pareggio è giusto, anche se gli ospiti colpiscono una traversa. Oltre 600 spettatori sugli spalti

di Andrea Cesca (foto di Fabio Falcioni)

Il derby fra Recanatese e Vis Pesaro termina sul nulla di fatto. Nella prima giornata del campionato di Serie C si conclude sullo 0 a 0 la sfida dell’Helvia Recina.

Una partita molto sentita soprattutto dai tifosi di fede giallorossa che attendevano l’esordio tra i professionisti dopo la splendida cavalcata della passata stagione. La sfida non ha tradito le attese, almeno sul piano dell’agonismo, la divisione della posta in palio è giusta. Va detto che la Vis è andata vicinissima al gol con un colpo di testa di Fedato respinto dalla traversa. Gli ospiti hanno reclamato inoltre per un calcio di rigore non concesso dall’arbitro su indicazione dell’assistente.

A distanza di oltre 70 anni la Recanatese si presenta ai nastri di partenza del campionato di Serie C (correva la stagione 1947-48, terminata con la retrocessione). L’indisponibilità dello stadio “Nicola Tubaldi” costringe i giallorossi a chiedere ospitalità a Macerata dove l’allenatore Giovanni Pagliari è di casa all’Helvia Recina. La Vis Pesaro non vince al debutto tra i professionisti dal lontano 1999-2000, ciò nonostante gli ultimi derby contro i leopardiani in trasferta sono stati vittoriosi. Dirige l’incontro Michele Del Rio di Reggio Emilia, arbitro dal cognome illustre: Del Rio è infatti uno dei nove figli dell’ex ministro Graziano. Due assenze per parte, Gomez e Pacciardi tra i padroni di casa, Pesaro è senza Di Paola e Sanogo.

L’entusiasmo in casa giallorossa è alle stelle, la Recanatese sfoggia lo scudetto sul petto, le palle gol però latitano. La Vis va per prima alla conclusione al 16’, il sinistro di Fedato termina sull’esterno della rete. La Recanatese dell’ex Raparo crea due buone opportunità intorno alla mezzora. Al 30’ Farroni smanaccia un cross di Minicucci dalla destra, Senigagliesi perde il tempo per la battuta a rete e l’azione sfuma. Senigagliesi prova a rifarsi qualche minuto più tardi, il sinistro non viene trattenuto da Farroni, poi libera la difesa. L’occasione più nitida per sbloccare il risultato si registra al 45’, sul calcio d’angolo dalla sinistra di Mercandella Fedato stacca di testa, la palla colpisce la traversa e termina sul fondo. Si va al riposo sullo 0 a 0.

La Vis apre il secondo tempo con due sgroppate di Egharevba sulla destra, la Recanatese replica con una buona iniziativa del solito Senigagliesi, para Farroni. Il tifo degli ultras della Vis Pesaro sistemati in gradinata è incessante, Giovanni Pagliari prima del quarto d’ora prova a cambiare le carte in tavola effettuando tre sostituzioni. Proprio il neo entrato Giampaolo si mette subito in bella evidenza, un cross dalla sinistra attraversa l’area di rigore, ma nessuno dei compagni riesce ad intervenire.

Come accaduto alla fine del primo tempo la Vis Pesaro si rende nuovamente pericolosa da calcio d’angolo, al 74’ il tiro dalla bandierina di Mercandella viene girato di testa da Bakayoko, il pallone sfiora la traversa. La Vis Pesaro si rende pericolosissima all’80’: un pasticcio della difesa della Recanatese costringe Bagheria al fallo su Aucelli, l’arbitro ferma il gioco per ammonire Bagheria ed assegnare il calcio di rigore ma l’assistente sotto la gradinata è con la bandierina alzata ad indicare il fuorigioco. Veementi le proteste di quelli della Vis, il direttore di gara da ragione al suo collaboratore.

Dopo il triplice fischio finale il presidente della Recanatese Adolfo Guzzini scende sul terreno di gioco applaudendo la squadra.

Il tabellino:

RECANATESE (4-2-3-1): Bagheria 6; Quacquarelli 6, Ferrante 6, Marafini 6, Longobardi 5,5 (22’ st Somma ng); Carpani 6 (30’ st Alfieri ng), Raparo 6; Minicucci 6 (13’ st Ferretti 6), Sbaffo 5,5, Senigagliesi 6,5 (13’ st Giampaolo 6); Marilungo 5,5 (13’ st Ventola 5,5). A disp.: Fallani, Amadio, Tafa, Morrone, Guidobaldi, Zammarchi, Meloni. All. Pagliari

VIS PESARO (4-3-3): Farroni 6; Ghazoini 5,5 (8’ st Rossoni 6), Gavazzi 6, Bakayoko 6, Zoia 6; Mercandella 6, Coppola 6,5, Astrologo 6 (18’ st Aucelli ng); Egharevba 6,5, Fedato 6,5 (18’ st Gucci ng), Cannavò 5,5 (18’ st Ngom 6). A disp.: Campani, Nicoli, Rossoni, Sosa, Borsoi, Venerandi, Fiorani, Cavalli, Garau, Gulli, Cusumano, Provazza. All. Sassarini

TERNA ARBITRALE: Del Rio di Reggio Emilia 5,5 (Centrone di Molfetta – Catallo di Frosinone)

NOTE: spettatori 627. Calci d’angolo 5 a 5. Ammoniti Longobardi, Raparo, Zoia, Gavazzi, Quacquarelli, Giampaolo, Alfieri. Recupero 2+4.

