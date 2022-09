Marco e Valentina sposi,

il matrimonio è un gemellaggio

tra Macerata e Napoli

FESTA - Ospiti da due province per il fatidico giorno del "sì", celebrato da padre Luciano Genga all'abbadia di Fiastra

4 Settembre 2022 - Ore 10:53 - caricamento letture

Il fatidico giorno del “sì” è arrivato per Marco Marconi e Valentina Credentino di Macerata. Il matrimonio, celebrato da padre Luciano Genga, ieri nella suggestiva location della chiesa dell’Abbadia di Fiastra.

Gli sposi sono stati accolti all’uscita da una leggera pioggia e, come vuole la tradizione popolare, “Sposa bagnata, sposa fortunata”.

Marco, socio titolare della Seriprince di Corridonia, e Valentina hanno poi festeggiato al Palazzo carradori di Montefano. Una festa che ha visto uno spumeggiante gemellaggio maceratese – napoletano. La sposa di origini napoletane è stata raggiunta da un numeroso gruppo di amici e familiari che, in combo con gli ospiti “locali” hanno ballato e cantato, rendendo la festa indimenticabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA