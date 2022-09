Musica e solidarietà,

la banda rinsalda

il gemellaggio con Dossobuono

MORROVALLE - Il gruppo, accompagnato dal sindaco Staffolani, all'Antica Sagra che si tiene ogni anno nella popolosa frazione del territorio comunale di Villafranca di Verona

2 Settembre 2022 - Ore 16:08 - caricamento letture

Lo scorso weekend il Corpo bandistico Giuseppe Verdi, accompagnato dal sindaco Andrea Staffolani, è stato ospite del Corpo bandistico Dino Fantoni di Dossobuono in provincia di Verona per rinnovare il gemellaggio musicale e solidale che lega da anni le due realtà. L’occasione è stata quella dell’Antica Sagra che si tiene ogni anno nella popolosa frazione facente parte del territorio comunale di Villafranca di Verona.

Una storia, quella che lega le due realtà, nata dopo il terremoto del 2016. Le scosse che devastarono il Centro Italia, infatti, colpirono duro anche sulla sede della banda morrovallese, danneggiata dal sisma e quindi inagibile. Senza un luogo dove portare avanti l’attività, in quei mesi era a rischio l’esistenza stessa dell’associazione. Fu allora lanciato un appello su Facebook per chiedere un aiuto concreto a superare la problematica e a rispondere fu proprio il corpo bandistico di Dossobuono.

Il gruppo veneto raccolse dei fondi da destinare a una realtà colpita dal terremoto e decisero di usarli per acquistare una casetta in legno da donare alla banda morrovallese. L’iter si completò ad aprile 2018 con l’inaugurazione di “CasaMusica”, così venne ribattezzata la struttura, alla presenza del Corpo Bandistico Dino Fantoni. Ci si lasciò all’epoca con la promessa di ricambiare la visita e stringere sempre di più il gemellaggio, ma tra lungaggini varie e covid gli anni sono scivolati via velocemente fino a questa estate, quando, finalmente, si è trovata l’occasione per tornare ad abbracciarsi.

Così sabato la banda Giuseppe Verdi, presieduta da Nazzareno Scoccia e diretta dal Maestro Luciano Feliciani, si è esibita all’interno delle celebrazioni dell’Antica Sagra di Dossobuono 2022 e i sindaci dei due Comuni si sono incontrati stringendo ancora di più un rapporto nato nel segno della solidarietà e che prosegue in quello dell’amicizia e della musica. La banda morrovallese ha donato una pergamena, realizzata da Pietro Molini, che simboleggia l’unione tra le due realtà, quella di Dossobuono ha ricambiato donando ad ogni musicista è stato consegnato un volume sulla storia del corpo bandistico: storia nella quale alla realtà di Morrovalle è dedicato un capitolo importante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA