VELA - Il tecnico portopotentino, direttore tecnico dello Yacht Club Santo Stefano, festeggia l'ennesimo successo del suo allievo: dopo il titolo mondiale quello italiano

2 Settembre 2022 - Ore 10:32 - caricamento letture

A sole cinque settimane dalla conquista del titolo mondiale O’Pen Skiff Under 17, un altro trofeo di assoluto prestigio arriva per il portopotentino Lucas Bovari, direttore tecnico dello Yacht Club Santo Stefano, al Monte Argentario, in Toscana: il suo allievo Giulio Siracusa ha vinto a Salerno anche il campionato italiano della stessa classe velica. Come già accaduto a Carcans Maubuisson (Francia) a fine luglio, il giovanissimo atleta romano – che si allena da due anni col tecnico di Porto Potenza – ha messo in mostra le sue grandi qualità veliche, alle quali si aggiungono i frutti di un attento lavoro in allenamento col suo coach. A premiare i vincitori il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, e la pluricampionessa mondiale ed olimpica di windsurf, Alessandra Sensini, attualmente direttore tecnico delle Nazionali giovanili di Federvela.

