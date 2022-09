Alla fiera di San Giuliano senza Pos,

multato venditore ambulante

MACERATA - Controlli della polizia locale: 19 le sanzioni. Multati anche due esercizi commerciali per non aver rispettato l'orario di chiusura e il divieto di vendita di alcolici

2 Settembre 2022 - Ore 16:05 - caricamento letture

Sono 19 le multe della polizia locale durante la Fiera di San Giuliano a Macerata: sanzionati quasi tutti venditori ambulanti, più due esercizi commerciali. Un venditore ambulanti è stato multato perché non aveva il Pos per permettere i pagamenti elettronici ai clienti, obbligatorio con l’entrata in vigore della nuova normativa.

Gli altri sono stati multati per aver violato diverse norme nazionali sul commercio, uno in particolare è stato trovato senza licenza. Mentre i due esercizi commerciali sono stati sanzionati, uno per non aver rispettato l’orario di chiusura, l’altro per non aver rispettato il divieto di vendita di alcolici. Alla fiera hanno partecipato 203 ambulanti e 37 associazioni e l’affluenza registrata è stata simile ai periodi pre-Covid. La Polizia locale ha predisposto il piano di sicurezza condiviso anche in Prefettura in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza ubblica. Hanno fornito il loro supporto all’organizzazione della manifestazione anche la Polizia locale di Ascoli Piceno, e quelle di Recanati, Fermo, Pollenza e Montefano, i vigili del fuoco di Macerata, vari gruppi comunali di Protezione civile (Montecassiano, Recanati, Caldarola, Camerino, Mogliano e Associazione Alpini di Macerata), CB Tigrotto, CB Club Maceratese, Macerata Soccorso, HR Montecassiano, l’Associazione carabinieri in congedo di Recanati, la Croce Verde di Macerata, l’Asi (Agenzia sicurezza italiana).

«Un ringraziamento alla Polizia locale, coordinata dal comandante Danilo Doria, alle associazioni, alla struttura comunale, alle forze dell’ordine, agli esercenti commerciali e al Cosmari per il grande lavoro svolto e, in particolare, a tutti i maceratesi che hanno partecipato alla festa del patrono – ha detto l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna -. Abbiamo fatto sistema e raggiunto grandi risultati dato che per una manifestazione come quella di San Giuliano c’è bisogno di tutta la squadra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA