Scuola di musica Scodanibbio,

Monteverde: «Giusto proseguire

con il nostro progetto del 2013 »

MACERATA - La consigliera d'opposizione plaude all'affidamento in gestione alla onlus guidata dalla prof Silvia Santarelli: «Il mio augurio è che si consolidi una relazione forte con lo Sferisterio»

L’affidamento quadriennale da parte del Comune della gestione della scuola di musica Stefano Scodanibbio alla onlus guidata dalla prof Silvia Santarelli trova anche il sostegno dell’ex assessora comunale Stefania Monteverde. «Bella notizia – dice la consigliera di opposizione – Mi fa molto piacere che si dia continuità ad un progetto di scuola civica di musica su cui ho scommesso nel 2013 e costruito nel tempo con una realtà così importante e ricca come l’associazione Ut-Re-Mi e la scuola Liviabella. Ricordo l’intuizione di farla proprio all’Asilo Ricci, un luogo nato per essere scuola, soprattutto per chi una scuola non poteva averla. E oggi è ancora un “asilo”, una scuola di musica, anche per chi non può permetterselo grazie all’orchestra del Sistema, una realtà internazionale e straordinaria che è qui anche a Macerata. Il mio augurio – conclude Monteverde – è che si consolidi una relazione forte con lo Sferisterio, proprio lì vicino, e con la città per il suo essere scuola civica». L’attività didattica della scuola di musica Scodanibbio si svolgerà da settembre a maggio negli spazi dell’Asilo Ricci di Macerata.

