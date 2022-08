Scuola di musica Scodanibbio:

il Comune affida la gestione

alla onlus della prof Santarelli

MACERATA - L'attività avrà luogo nei locali dell'Asilo Ricci da settembre a maggio, a controllare il rispetto della convenzione sarà un apposito comitato di gestione che vedrà presenti esponenti della società incaricata e dell'Ente locale

30 Agosto 2022 - Ore 17:54 - caricamento letture

Musica, interpreti, scuole di formazione. Aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica del Comune di Macerata per l’individuazione del soggetto gestore della scuola civica di musica Stefano Scodanibbio. La procedura ha visto la partecipazione della onlus Ut Re Mi ed alla stessa società, guidata dalla prof Silvia Santarelli, a lungo direttrice del Conservatorio musicale di Fermo e della cooperativa musicale Liviabella, è stata affidata la gestione della scuola intitolata appunto alla memoria del musicista maceratese Stefano Scodanibbio, ideatore e guida per tanti anni della rassegna Nuova Musica.

Tra i criteri del bando c’erano la durata del rapporto convenzionale di gestione fissato in anni quattro prorogabile per un anno su richiesta del Comune, la partecipazione riservata alle associazioni operanti nel campo della formazione musicale, iscritte all’albo delle associazioni del Comune di Macerata e aventi sede nel comune di Macerata, la valutazione delle proposte progettuali era sulla base della presentazione delle proposte da parte di tre o più associazioni in forma associata, della eventuale previsione nei confronti della gratuità del servizio in favore di una utenza socialmente debole, delle attività delle associazioni e delle competenze dalle stesse acquisite, delle proposte di miglioramento funzionale degli spazi concessi con oneri a cura dell’aggiudicatario, compartecipazione alle spese per le utenze. L’attività della scuola si svolgerà negli spazi dell’Asilo Ricci dal primo settembre a maggio secondo orari definiti e contenuti che saranno vagliati da un apposito comitato di gestione.

(l. pat.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA