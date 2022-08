I 100 anni di Maria Elisei,

ha confezionato i corredi

per tutte le sue nipoti

CORRIDONIA - Tessitrice di talento e donna di forte temperamento, è stata festeggiata da parenti e amici

31 Agosto 2022 - Ore 10:15 - caricamento letture

Maria Elisei di Corridonia ha compiuto ieri cento anni. Donna di forte temperamento, generosa e disponibile con tutti, il sorriso e l’ottimismo sono stati i punti di forza della sua vita. La sua spiccata ironia le ha permesso di superare le tante difficoltà della vita che Maria ha sempre affrontato a testa alta. Tessitrice di talento ha confezionato i corredi per tutte le sue nipoti. Ieri pomeriggio la sindaca Giuliana Giampaoli, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la Cittadinanza, ha donato a Maria una pergamena ricordo a sigillo di questo importante traguardo. Zia Maria, ha festeggiato il suo compleanno contornata dall’affetto dei suoi numerosi nipoti, pronipoti, parenti ed amici che per l’occasione si sono riuniti con gioia ed entusiasmo per ringraziarla dell’affetto che ha sempre avuto per tutti loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA