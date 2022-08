Da Treia sulla cima del Gran Sasso

I QUATTRO scalatori over Giuseppe Rastelletti, Enrico Fermano, Gianfranco Rossetti e Luigi Fossaroli hanno raggiunto il Corno Grande

31 Agosto 2022 - Ore 09:12 - caricamento letture

Gli “arzilli” scalatori di Treia l’hanno rifatto di nuovo. In quattro hanno raggiunto ancora una volta la Cima del Corno Grande del Gran Sasso, a 2912 metri sul livello del mare. Si tratta dell’ennesima impresa di veri e propri appassionati “over” che hanno anche creato una pagina Facebook (“Scalatori e montanari di Treia”) per condividere foto e imprese sui sentieri regionali e non di tutti i generi e per tutte le età. Come in questo caso, con Giuseppe Rastelletti, Enrico Fermano, Gianfranco Rossetti e Luigi Fossaroli, tra gli “animatori” virtuali (ma con fatiche reali) che compongono questo gruppo e che hanno attraversato il confine regionale raggiungendo l’Abruzzo e poi il Corno Grande, la cima più alta del Centro Italia. Partiti di buon ora da Campo Imperatore, i quattro amici sono rapidamente saluti in vetta e hanno immortalato l’impresa con uno scatto davvero suggestivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA