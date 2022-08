Test Lube-Med Store Tunit:

porte aperte ai tifosi

VOLLEY - Via libera al pubblico per l'allenamento congiunto in programma sabato pomeriggio a Civitanova con la formazione maceratese

La Lube alza il livello in vista del primo test della stagione. Attività gradualmente più intensa nel calendario settimanale dei campioni d’Italia, che sabato saranno protagonisti di un allenamento congiunto casalingo a porte aperte all’Eurosuole Forum con la Med Store Tunit Macerata, club che milita attualmente nel Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca. Le due squadre inizieranno a riscaldarsi dopo le 16, mentre verso le 16.45/17 i padroni di casa e gli ospiti daranno vita a un test match.

I giocatori di Chicco Blengini schiacciano e saltano con maggior vigore per allenare tutti i fondamentali in palestra, alternando la tecnica ai carichi e agli sforzi aerobici, con sortite anche al campo sportivo di Civitanova. Durante la seconda settimana di lavoro si è unito al gruppo l’opposto portoricano Gabi Garcia Fernandez che si è subito rimboccato le maniche dandosi da fare con spirito volitivo insieme ai compagni presenti fin dalla prima giornata di raduno.

Calendario dell’attività settimanale fino al 4 settembre -Lunedì: riposo, pesi. Martedì: atletica, tecnica. Mercoledì: pesi, riposo. Giovedì: atletica, tecnica. Venerdì: riposo, pesi + tecnica. Sabato: atletica, allenamento congiunto con Macerata (test match all’Eurosuole Forum, ore 16.45/17). Domenica: riposo.

