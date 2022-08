“Sogno di una notte di fine estate”,

al Varco sul mare torna

il teatro della comunità

CIVITANOVA - Lo spettacolo, interpretato da un gruppo di persone che si incontrano per la prima volta e iniziano a conoscersi, apprezzarsi, ascoltarsi, in totale libertà per esorcizzare la paura dell’altro, in programma giovedì 15 settembre alle 21

Giovedì 15 settembre alle 21 al Varco sul Mare di Civitanova, torna il Teatro della Comunità con “Sogno di una notte di fine estate” su progetto di Marco Di Stefano e Tanya Khabarova, con il contributo dell’Assessorato al Turismo del Comune di Civitanova e l’apporto di sponsor privati.

A precedere il debutto dello spettacolo finale, come sempre ci sarà la possibilità di iscriversi al laboratorio gratuito, con prove aperte tutte le sere fino al 15 settembre, in un’atmosfera viva e positiva (dalle 20 alle 23). Apprendendo tecniche, esercizi, sensibilità, ascolto reciproco, i partecipanti giorno dopo giorno vanno a costruire un mosaico, un caleidoscopio di emozioni profonde di energia straripante che viene messo in scena un’unica irripetibile volta il 15 settembre. «La nostra è un’azione concreta di aggregazione e inclusione sociale – spiega il regista e attore Marco Di Stefano – un momento di festa e gioco attraverso lo strumento dalle grandi possibilità che è da sempre il teatro. Ringrazio l’Amministrazione comunale di Civitanova Marche per il rinnovato sostegno e tutti i privati che con i loro contributi permettono a questa utopia di divenire realtà. Tutte le età sono benvenute e tutte le provenienze sociali culturali e linguistiche».

Tutte le persone interessate o semplicemente curiose, possono partecipare e assistere alle 14 serate di prove aperte che da sempre sono la caratteristica peculiare del Teatro della Comunità: 110 realizzazioni in 20 nazioni, centinaia di persone felici hanno vissuto questa esperienza che dona ai partecipanti energia positiva, ispirazione, autostima, senso di cittadinanza e comunità, desiderio di accettare con più semplicità “il diverso”. Una storia ormai più che trentennale nata in Italia con il festival di Amandola diretto da Marco Di Stefano e Brigitte Christensen e successivamente portata avanti da Tanya Khabarova e Marco Di Stefano, artisti e performer internazionali tra cinema teatro e televisione che, con totale dedizione e amore per il teatro e le persone, saranno a disposizione per queste due settimane intense in una ricerca h24 per mettere ogni singolo partecipante nella migliore condizione possibile e nella fragranza della felicità di raccontare e raccontarsi. Info: 3892581444. marcodistefanocinema@gmail.com . Instagram distefano3387 .

