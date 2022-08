Perde il controllo dell’auto

e centra vettura in sosta

TOLENTINO - L'incidente intorno alle 15, i due veicoli sono finiti sul marciapiede di fronte alla Galleria Europa

30 Agosto 2022 - Ore 16:15 - caricamento letture

Urta un’auto in sosta, le due vetture finiscono sul marciapiede di fronte alla Galleria Europa. E’ successo intorno alle 15 quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Tolentino, che si è occupata dei rilievi del caso, il conducente di una Fiat Panda, un 55enne del posto, ha perso il controllo del mezzo e urtato una Citroen C3 mentre transitava in piazzale Europa. Fortunatamente al momento dell’impatto non transitavano pedoni e il veicolo in sosta era vuoto. Sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco del locale distaccamento per la messa in sicurezza delle vetture e del luogo dell’accaduto, gli operatori dell’emergenza che hanno prestato le prime cure del caso al conducente della Fiat Panda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA