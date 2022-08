Moto e furgone si scontrano,

un ferito a Torrette

CINGOLI - L'incidente intorno alle 12,20 lungo la strada che conduce in località Mummuiola

Scontro fra una moto e un furgone, un ferito trasportato a Torrette. E’ successo intorno alle 12,20 a Cingoli, lungo la strada che conduce in località Mummuiola. I due mezzi si sono scontrati per cause in corso di accertamento, immediati i soccorsi. Gli operatori dell’emergenza, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure del caso al conducente della due ruote per poi trasportarlo con l’ambulanza all’ospedale di Ancona.

(Servizio in aggiornamento)

