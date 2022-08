Wertmuller a Sant’Angelo,

sarà Nicola Antonio Angeletti

MARCHE STORIE - L'attore chiamato a rappresentare uno dei famosi mille garibaldini artefici dell’unità d’Italia, a cui è intitolato il teatro cittadino. Tre le serate in programma a partire da venerdì

Il glorioso passato di Sant’Angelo in Pontano approda nel progetto regionale Marche Storie, nelle date del 2, 3 e 4 settembre prossimi, attraverso il racconto della vita avventurosa di uno dei suoi più illustri cittadini, Nicola Antonio Angeletti. A lui infatti è dedicato il teatro storico cittadino, a volerne immortalare le gesta eroiche che lo condussero persino ad essere uno dei famosi mille garibaldini artefici dell’unità d’Italia. Rivoluzionario, spirito inquieto e valoroso, subì l’arresto e la fustigazione, ma non si arrese fino all’epica conquista dell’unità d’Italia. Rientrò in tarda età a Sant’Angelo in Pontano dove si sposò e dove riposano ora i suoi resti mortali nel civico cimitero.

Il festival Marche Storie sarà allora l’occasione per parlare della sua vita avventurosa e con essa verrà fornito uno spaccato della vita cittadina dell’epoca, usi, costumi e tradizioni. L’intero evento narrativo si snoderà in tre serate attraverso le quali si potranno conoscere i familiari e gli amici di Nicola Antonio Angeletti (nella serata di venerdì 2 settembre 2022) e interagiranno nel contesto paesano. La narrazione e l’interpretazione di Nicola Antonio Angeletti verrà affidata, nel corso dello spettacolo centrale del giorno sabato 3 settembre alle 21, all’attore Massimo Wertmuller, già interprete di ruoli in numerosi film storici. Lo spettacolo si concluderà poi in un tripudio di bellezza la sera di domenica 4 settembre 2022 con la serata dedicata alle danze ottocentesche in onore del ritorno/matrimonio di Nicola Antonio Angeletti, la cui esecuzione è affidata all’Accademia Danze Ottocentesche, già nota in tutto il centro Italia.

Nei tre giorni delle manifestazioni ci sarà poi la possibilità di prenotare visite guidate pomeridiane del borgo cittadino, per conoscere i luoghi di Nicola Antonio Angeletti e soprattutto per ammirare la straordinaria bellezza del teatro storico cittadino. Allo stesso modo potranno essere prenotate escursioni naturalistiche pomeridiane lungo percorsi immersi nelle rigogliose campagne santangiolesi. Da ultimo, per chi volesse tuffarsi in questa tre giorni ottocentesca santangiolese, vi sarà la possibilità di cenare gustando menù tipici dell’800 preparati dalle sapienti mani della pro-loco cittadina.

«Vi aspettiamo numerosi e che vi auguriamo un buon divertimento con un salto nel passato ottocentesco di Sant’Angelo in Pontano – esordisce la sindaca Vanda Broglia – Marche Storie è un grande e sapiente contenitore di usi, costumi, storie e tradizioni con le quali riscoprire i nostri borghi donando loro nuova attrattività. Per Sant’Angelo in Pontano era d’uopo recuperare e far conoscere ai più l’eroica figura del concittadino Nicola Antonio Angeletti; nel contempo si è voluto in tal modo proporre uno spaccato di vita cittadina dell’epoca, attraverso percorsi culturali, naturalistici ed enogastronomici, tesi a valorizzare tutte quelle bellezze ambientali e ricchezze storico culturali di cui Sant’Angelo in Pontano è naturalmente dotato. Un plauso va allora all’Amministrazione regionale per aver dato vita ad un festival che vuole raccontare le nostre Marche attraverso le mille storie e leggende che da sempre popolano ed animano i nostri borghi».

