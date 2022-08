Dal Passetto, nove Paesi in bici:

Daniele raggiunge Capo Nord

«Ora, via per altre mille avventure»

IL VIAGGIO è durato 271 giorni, attraversando la costa europea. Daniele Panarella, originario di Recanati e residente ad Ancona, ha pubblicato il 'diario di bordo' su Instagram e Facebook con testi e foto che profumano di poesia. Avviato anche un Gofundme “Bike With Me: Around Europe to Nordkapp” per raccogliere fondi durante il viaggio, da devolvere in favore di Emergency

di Alberto Bignami

Lo avevamo lasciato in sella alla sua bici lo scorso 3 novembre, alle 8, quando il recanatese 32enne Daniele Panarella, da sempre residente ad Ancona, partì dal Monumento ai Caduti del Passetto di Ancona, alla volta di Capo Nord.

Un viaggio che non era il ‘solito viaggio a Capo Nord’ poiché, questa volta, Nordkapp lo si sarebbe raggiunto attraversando le coste di 9 Paesi.

Daniele, il traguardo lo ha raggiunto dopo 271 giorni fatti di pedalate e paesaggi che cambiano man mano che la grande avventura verso la Norvegia andava avanti.

Tutto, è stato documentato con foto incredibili e post che sono pura poesia all’interno della pagina Instagram e Facebook ‘Bike With Me’.

Un vero e proprio ‘diario di bordo’ in grado di lasciare a bocca aperta qualsiasi persona provi a sbirciarlo.

Impensabile rimanere su questa pagina per il solo tempo di appena qualche minuto poiché si viene immediatamente rapiti dai racconti e dalle foto, in grado di far rimanere incollati allo schermo con la voglia di conoscere sempre più i dettagli di questa avventura che dura ormai da 9 mesi.

La foto sul globo di Capo Nord, Daniele l’ha scattata alle 3 del mattino «con una bella alba, per fare delle foto decenti. Il giusto finale – scrive – per rendere omaggio a tutti i posti magnifici in cui sono stato. “Non posso credere che sia tutto finito”. Questo è uno degli ultimi messaggi che mi è arrivato… No, nemmeno io posso crederlo. Troppi bei posti ho visto, troppe belle persone, troppe belle esperienze in un tempo così breve. Guardo la mia mappa – prosegue nel suo ultimo post -, così tante volte assaltata da occhi curiosi ed estasiati, e vedo una linea che non si chiude. E allora, in questi giorni di pausa, i miei pensieri si assestano, e riesco finalmente a rispondere a quello che in tanti avete chiesto. “Come torni?” In bici!!! E allora, forza Walden! Non so se tu sia più Bucefalo o Ronzinante, ma cavalchiamo ancora. E chissà dove la strada mi porterà. La mia mappa non prosegue, da adesso in poi è tutta improvvisazione».

‘Walden’ (valle boscosa) è ovviamente il nome della bicicletta, compagna di Daniele in questo lungo viaggio che dunque continua e «se avrete ancora la pazienza di seguirmi – conclude – andremo fra altre mille avventure, altri mille posti sconosciuti, altre mille fantastiche persone».

Daniele ha anche aperto una pagina Gofundme “Bike With Me: Around Europe to Nordkapp” per raccogliere fondi durante il viaggio.

Il denaro raccolto sarà devoluto in favore di Emergency. Per se stesso Daniele terrà solo il minimo indispensabile per affrontare il viaggio. Un viaggio condiviso con tutti, che vale la pena continuare a seguire o, per chi non l’avesse ancora fatto, recuperare quanto di meraviglioso si è perso fino ad ora.

