MATELICA - L'assessore ha scritto alla Regione dopo le segnalazioni di numerosi agricoltori sui danni ricevuti: «Nemmeno le recinzioni elettrificate sembrano più contenere le mandrie»

Danni dei cinghiali nei campi, l’assessore scrive alla Regione. Succede a Matelica dove nell’ultimo periodo sono notevolmente incrementate le problematiche segnalate dagli agricoltori in tutto il territorio. Per questo motivo il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Denis Cingolani ha deciso di scrivere al suo omologo della Regione Mirco Carloni, raccogliendo l’appello disperato di tanti coltivatori matelicesi. «Raccogliamo ormai quotidianamente lamentele da parte dei nostri concittadini che segnalano importanti danni alle colture a causa dei cinghiali, in queste ultime settimane soprattutto a vigneti e coltivazioni di girasoli – spiega Cingolani – per molti la situazione è diventata insostenibile, in quanto nemmeno le recinzioni elettrificate sembrano più contenere le numerose mandrie di cinghiali. Per questo motivo ho deciso di scrivere all’assessore Carloni, in modo che sia a conoscenza della circostanza e che prenda provvedimenti autorizzando una selezione per uscire da quella che per molti è una vera e propria situazione di emergenza. Chiaramente è importante rispettare e salvaguardare la fauna e l’ecosistema in generale, ma allo stesso tempo è necessario anche tutelare i beni delle tante famiglie che fanno dell’agricoltura la propria attività principale».

