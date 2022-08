Cena in vigna per i 60 anni di Cantine Saputi

«Il bisnonno Angelo e nonno Adriano

sarebbero fieri di noi»

COLMURANO - L’azienda è famosa per la varietà di uva autoctona Ribona dal 1962. Ha festeggiato l'anniversario con i dipendenti e i collaboratori più stretti. A portare avanti la tradizione di famiglia sono Andrea e Leonardo: «I nostri sono vini biologici e autoctoni delle Marche e oggi ci dedichiamo principalmente alla distribuzione per ristoranti, enoteche e bar»

«È stata una bellissima festa in vigna con tutti i nostri dipendenti e i collaboratori più stretti, il bisnonno Angelo e nonno Adriano sarebbero fieri di noi» ha affermato Andrea Saputi, responsabile commerciale di Cantine Saputi di Colmurano che ha celebrato il traguardo dei 60 anni di attività nella serata del 23 agosto.

Un anniversario importante per tutta la famiglia Saputi che da sempre gestisce i propri vigneti e la struttura di Villa Le Vigne. «È un traguardo e allo stesso tempo un nuovo inizio, di qui sono passate quattro generazioni e magari ce ne saranno altre in futuro – continua Saputi -. Quello che conta è la passione e l’impegno che mettiamo ogni giorno in quello che facciamo per continuare a garantire la qualità dei nostri vini.

Nell’occasione del 60esimo abbiamo festeggiato in concomitanza con l’ultima “Cena in vigna” della stagione 2022. È un format elegante che piace molto, offriamo menù ricercati creati da chef titolati e importanti immersi nel verde di 7 ettari di filari. In questa occasione abbiamo ospitato il grande Errico Recanati, stella Michelin dal 2013, che ci ha fatto gustare un menù unico. Avevamo un filare dedicato all’azienda e alla fine non potevano mancare la torta e le foto con tutto lo staff. Siamo molto orgogliosi di Villa Le Vigne, nata nel 2005 dalla ristrutturazione in bioedilizia di una casa colonica a Loro Piceno appartenente alla famiglia Saputi. Siamo specializzati in wine holidays e wine experiences, eventi sensoriali in cui sposiamo i nostri vini alla cucina territoriale ma ricercata».

L’azienda Saputi è famosa per la varietà di uva autoctona Ribona dal 1962, quando Adriano Saputi, nonno di Andrea e Leonardo, decise di ampliare la cantina di famiglia che suo padre Angelo aveva creato negli anni Cinquanta.

«“Il Ribona da sempre” è il nostro slogan.

Grazie all’entusiasmo del nonno le Cantine Saputi hanno iniziato a produrre anche Sangiovese, Montepulciano, Passerina, Chardonnay, Merlot e Sauvignon Blanc, passando dai 5 ettari di terreno iniziali agli attuali 24, sempre a conduzione famigliare – racconta Andrea -. All’inizio i nostri clienti erano i privati, all’epoca si vendevano alle famiglie le damigiane da 28 o 54 litri. Negli anni Ottanta papà Alvaro ha rivisto l’assetto dell’azienda dirigendola verso una produzione di vino in bottiglia di alta qualità. Dal 2005 siamo arrivati anche io e mio fratello Leonardo, che segue il parco vigneti e la parte enologica con papà. Dal 2013 abbiamo iniziato un piano di trasformazione delle coltivazioni all’agricoltura biologica. I nostri sono vini biologici e autoctoni delle Marche e oggi ci dedichiamo principalmente alla distribuzione per ristoranti, enoteche e bar».

Andrea e Leonardo Saputi, quest’ultimo agronomo ed esperto in viticoltura, sono orgogliosi di portare avanti la tradizione di famiglia strizzando l’occhio alle nuove tendenze. Molti sono i ricordi che affiorano parlando della loro infanzia tra i vigneti.

«Siamo sempre a contatto con la terra e con il nostro territorio – ricorda Andrea -. Nonno era un po’ burbero, sempre sulle sue, si è occupato dei vigneti con devozione e ci ha insegnato i trucchi del mestiere, dalle fasi di crescita di una nuova pianta alla potatura. Noi bambini non vedevamo l’ora che finisse la scuola per andare sul trattore nei campi tra i filari, era un divertimento assoluto. Da piccolo andavo con nonna Lina nei paesi dell’entroterra a vendere il vino. Vivevo spesso la giornata con lei, amava la montagna ed era la matriarca della famiglia, era brava a controllare l’attività lavorativa e ci teneva tantissimo alla clientela storica. Mi ha trasmesso questo attaccamento, per me era tutta una grande famiglia, eravamo tutti amici. Purtroppo il terremoto 2016 ci ha un po’ allontanato da queste usanze, ma per noi il contatto con le persone e il pubbico rimane sempre importantissimo.

Le Cantine Saputi hanno sede a Colmurano in contrada Fiastra, 1. Villa Le Vigne si trova in contrada Appezzana, 80, nel Borgo San Lorenzo di Loro Piceno Per informazioni potete contattare il numero 0733-508137 o scrivere una email all’indirizzo info@saputi.it o saputi@pec.it. Visitate il sito www.saputi.it, seguite la pagina Facebook e Instagram.

