Unicam, siglato l’accordo:

sarà attivato il tirocinio

per consulenti del lavoro

CAMERINO - L'ateneo ha trovato l'intesa con l'Ordine provinciale nell’ambito dei percorsi universitari della laurea magistrale in "Giurisprudenza" e della triennale in "Scienze giuridiche

29 Agosto 2022 - Ore 14:50 - caricamento letture

L’Università di Camerino e l’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Macerata hanno sottoscritto nei giorni scorsi un accordo per collaborare all’attivazione del tirocinio per l’accesso alla professione del consulente del Lavoro nell’ambito dei percorsi universitari della laurea magistrale in “Giurisprudenza” e della laurea triennale, di nuova istituzione, in “Scienze giuridiche per l’innovazione organizzativa e la coesione sociale” attivate dalla Scuola di Giurisprudenza di Unicam.

Il rettore Unicam, Claudio Pettinari, e il presidente dei consulenti del lavoro della provincia di Macerata, Riccardo Russo, hanno siglato un accordo teso a ottimizzare i tempi per l’accesso all’esercizio della professione del consulente del lavoro, a sostenere i percorsi di studio universitario degli iscritti all’Ordine, ad organizzare congiuntamente eventi formativi e culturali e a valorizzare l’alternanza tra lavoro e formazione. La Scuola di Giurisprudenza di Unicam si renderà disponibile a venire incontro alle esigenze professionali dei tirocinanti al fine di permettere un agevole e più gratificante ottenimento del diploma di laurea.

