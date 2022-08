Fuochi d’artificio a Porto Recanati,

affonda una piattaforma

«Comunque è stata una serata magica»

PORTO RECANATI - Il bilancio del sindaco Andrea Michelini: «Sold out tutti i locali della città. Un evento di attrazione che entusiasma migliaia di persone che sanno di poter assistere a qualcosa di unico». Sull'episodio del malfunzionamento: «Gli organi preposti stanno indagando su questo incidente»

«Abbiamo riscontrato una generalità di commenti positivi su una serata che è stata magica e che ha registrato un sold out in tutti i locali della nostra città. Per noi è stato un quarto Ferragosto, dopo le due serate di rinvio e la giornata delle Frecce Tricolori». È il bilancio del sindaco Andrea Michelini il giorno dopo i fuochi d’artificio di Porto Recanati, inizialmente in programma la sera di Ferragosto e poi posticipati a causa delle avverse condizioni del mare per ben due volte. Ieri sera una delle cinque piattaforme usate per i giochi di luce in mare ha avuto un problema tecnico ed è affondata ma il primo cittadino evidenzia come questo non abbia avuto conseguenze.

«Nonostante la buona riuscita dello spettacolo, abbiamo purtroppo dovuto riscontrare il malfunzionamento di una piattaforma che a causa di motivazioni tecniche in corso di accertamento, non è entrata in funzione ed è addirittura affondata – fa sapere il primo cittadino -. Gli organi preposti stanno indagando su questo incidente e ci faranno sapere le conclusioni alle quali giungeranno in proposito e le conseguenziali azioni da mettere in campo».

«I fuochi di ferragosto, eccezionalmente spostati nella immediata imminenza della festa del patrono, come tradizionalmente in uso fino a metà degli anni Settanta, si sono dimostrati ancora una volta un evento di attrazione che entusiasma migliaia di persone che sanno di poter assistere a qualcosa di unico – continua Andrea Michelini -. Per quanto ci riguarda, siamo lieti che lo spettacolo sia stato apprezzato e al contempo consapevoli che avrebbe potuto essere ancora più avvincente se questo inconveniente non si fosse verificato. Ma per questo non disperiamo e vi diamo appuntamento all’anno prossimo – conclude il sindaco di Porto Recanati -. Esprimiamo il nostro più vivo ringraziamento alle forze dell’ordine e a tutti i volontari di ogni forma di associazionismo che ieri sera hanno reso tutto questo possibile e che hanno garantito con il solito impegno la sicurezza nella nostra città».

