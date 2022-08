Demolizione di due edifici:

nuovi parcheggi in via le Rupi

POTENZA PICENA - La giunta ha approvato lo studio di fattibilità che porterà all’acquisizione e alla demolizione degli immobili ora in stato di abbandono. Il progetto ha un valore complessivo di 200mila euro, somma finanziata con un contributo straordinario dalla Regione

29 Agosto 2022 - Ore 14:57 - caricamento letture

Via le Rupi, a Potenza Picena, avrà un nuovo volto. La giunta comunale, infatti, ha approvato lo studio di fattibilità tecnico economica che porterà all’acquisizione e alla demolizione di due immobili, di proprietà privata, attualmente in stato di abbandono. «La riqualificazione – scrive l’amministrazione – favorirà il miglioramento della viabilità in centro storico e vedrà la realizzazione di nuovi parcheggi e il rifacimento della pavimentazione in corrispondenza degli edifici abbattuti». L’intervento rientra nel più ampio progetto urbano per il centro storico di Potenza Picena, commissionato all’architetto Roberta Angelini, che vede anche la riqualificazione della torre civica e di piazza Matteotti.

«Abbattendo i due immobili collocati nell’area in oggetto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Luisa Isidori – migliorerà l’articolazione della relativa rete viaria. Il progetto ha un valore economico complessivo di 200mila euro, somma finanziata con contributo straordinario dalla Regione nell’ambito della legge regionale numero 38 del 31 dicembre 2021».

Nei giorni scorsi è partito anche il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi su viale Trieste, opera che sarà caratterizzata non solo da un nuovo manto stradale ma da un lavoro di arricchimento dello stesso. Approvato anche il progetto di restyling di porta Galiziano, affidato alla ditta Marinucci: 90mila euro il valore dell’intervento, finanziato con fondi ministeriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA