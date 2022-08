Auto contro trattore,

un ferito a Torrette

L'INCIDENTE in contrada Cavallino, sulla strada che da Civitanova Alta conduce a Montecosaro

29 Agosto 2022 - Ore 13:55 - caricamento letture

Auto contro trattore, un ferito soccorso dall’eliambulanza. E’ successo poco prima delle 13 in contrada Cavallino, sulla strada che da Civitanova Alta conduce a Montecosaro. Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati, a riportare la peggio il conducente della vettura. Immediati i soccorsi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell’accaduto e dei veicoli coinvolti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso al ferito, lo hanno trasportato con l’ambulanza all’ospedale, dove è atterrato l’elicottero per il successivo trasferimento in codice rosso a Torrette.

(Servizio in aggiornamento)

