Parole che non dicimo più

LA DOMENICA con Mario Monachesi

28 Agosto 2022 - Ore 09:16

di Mario Monachesi

“Co’ lu tempu n’imo abbandonate tante, ce l’imo perse co’ lo fa’ la strada de lu progressu.

Qui sotto n’elenco ‘n poche”.

*

GUARNELLU – Ampia sottana pieghettata;

GUAZZARÓ – Camice di tela ruvida da fatica usato dai contadini;

TAVARRU – Lungo mantello col colletto;

STULLU – Palo del pagliaio;

CONOCCHJA – Dono nuziale;

CHIURRU – Tacchino;

FESTELLA – Strumento usato dai cacciatori per richiamare le quaglie;

LICCU – Pallino delle bocce;

MAZZAPICCHJU – Martello per cerchiare le botti;

NZARACÀ – Interessarsi inopportunamente delle faccende altrui;

RAGANELLA – Raucedine, catarro in gola;

PETERCIA – Ragazzino vivace;

STURAPIPPE – Punteruolo sottile di ferro per sturare la pipa;

SUGNUTTU – Singhiozzo;

TECCASSE – Macchiarsi;

BBIFARA – Donna impertinente, maldicente;

CROCCHIA – Trecce della donna raccolte dietro la testa;

FFATÀ – Affascinare con arti magiche;

CUTURNU – Stivale;

CECAGNA – Forte sonnolenza;

CUCCHJÀ – Fare la maglia con i ferri;

FRATAZZU – Arnese usato dai muratori per livellare l’intonaco;

LASCA – Pesce di fiume;

NBUMBA – Acqua come la chiede il bambino;

FILARELLU – Arcolaio, strumento girevole per dipanare una matassa;

FRAGNE – Rompere, spremere;

STRUMMU – Sgombro;

BBOCCATELLO – Vino amabile, gradevole;

ACCIARÌ – Perno della ruota del carro per non farla fuoriuscire;

STENNITÙ – Mattarello per la perna;

ROSCIOLU – Triglia;

CIUFFULU – Fischietto;

COJONELLA – Minchionatura;

MAGNAPÀ – Scarafaggio;

MANDÌ – Tovaglia;

ÒPPI – Acero campestre;

TARDUÀ – Persona stupida, cretina;

SVECCIATORE – Macchina per ripulire il grano o l’orzo dopo la trebbiatura;

CELLUVALÀ – Persona distratta;

AMMAITU – Ammazzato. “Va a muri ‘mmaitu” Vai a morire ammazzato;

DINDU – Tacchino;

CALAMÀ – Occhiaie;

CIURI – Capelli arruffati;

JUAROLA – Gavezza che univa il giogo dei buoi al timone del carro;

PANDAFAGA – Senzazione di oppressione durante il sonno;

PAJOSA – Situazione difficile;

PAJACCITTU – Abitino per bimbo fatto di corpetto e mutandine composto in un solo pezzo;

PARANNANZA – Pannella;

CIAMMOJA – Foglia secca;

CUTÌ CUTÌ – Verso mentre si fa il solletico ai bambini.

