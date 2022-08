Med Store Tunit, iniziata la preparazione

Presentazione in piazza a San Giuliano

VOLLEY A3 - I biancorossi hanno iniziato il lavoro fisico. Mercoledì alle 21 saliranno sul palco durante la festa per il patrono. Sabato allenamento congiunto con la Lube all'Eurosuole

Cominciata la preparazione, la squadra è impegnata in un’intensa fase di test fisici e presto dovrà affrontare le amichevoli pre-campionato. Intanto è arrivato il momento di una prima presentazione della nuova Med Store Tunit che, come da tradizione, il 31 agosto alle 21 salirà sul palco di Piazza Libertà a Macerata per festeggiare insieme alla città San Giuliano.

A salutare Macerata saranno presente la dirigenza e i giocatori della squadra biancorossa, che quest’anno porterà sul palco tanti volti nuovi da conoscere, giocatori di grande qualità ed esperienza insieme a giovani di prospettiva. Un nuovo gruppo che va ad integrare i biancorossi confermati, a partire da uno dei senatori della squadra nonché nuovo capitano, il libero Simone Gabbanelli. Alla guida della Med Store Tunit il coach Flavio Gulinelli, anche per lui sarà la prima occasione di presentarsi alla città. Dopo la festa la squadra tornerà subito a lavoro, sabato infatti i biancorossi sono attesi al primo impegno sul campo, l’allenamento congiunto con la Lube volley all’Eurosuole Forum di Civitanova. Un test di prestigio per la Med Store Tunit che potrà mettersi alla prova contro un avversario di livello internazionale.

