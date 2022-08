“Un volto x fotomodella”,

Cristina Taras in finale nazionale

BELLEZZA - La giovane di Matelica ha conquistato la fascia durante la finale regionale all'Acquapazza di Senigallia

27 Agosto 2022 - Ore 11:18



Cristina Taras di Matelica ha conquistato un pass per la finale nazionale del concorso Un volto x fotomodella. Grande successo per la finale regionale Marche del concorso di bellezza nazionale gestito da Valentina Papi che ha visto sfilare miss provenienti da tutta la regione nella splendida location dell’Acquapazza di Senigallia.

Tantissime le miss in gara che hanno sfilato per conquistare le ambite fasce per il pass della la finale nazionale di Marina di Pisa dell’8, 9 e 10 settembre, dove saranno presenti 40 miss provenienti da tutta Italia. La serata è stata intervallata da momenti di spettacolo e canto con Aura Darco, con la musica di Genyo Drop. Sono state assegnate 3 fasce speciali per la preselezione 2023 del concorso a Elisa Dattolico, Giulia Mencarelli, Elisa Stopponi e 7 fasce per la finale nazionale.

Ha conquistato il pass assoluto per la finale nazionale con il titolo di Miss “Acquapazza Un volto x fotomodella Marche 2022” la bellissima Cristina Taras, fisico statuario di Matelica, a seguire Miss “Magini Carni” Sarah Matande di Castelbellino, Miss “Impresa Vasallucci” Federica Argentati di Senigallia, a seguire Miss “Edilnova” Natalie Guidi di Ancona, la bella Sirin Bejaoui di Collemarino, Martina Tonini di Fabriano e Giulia Saccinto di Senigallia.

Ospiti della selezione Miss “Un volto x fotomodella Italia 2020″JeyAnn Reyes” e le fasciate nazionali Miss Fotogenia Letizia Pellegrini, Miss Web Noemi Frontini, Miss Sorriso 2021 Gemma Tritto. Ora non possiamo far altro che aspettare la finale nazionale del 10 settembre che decreterà la vincitrice.

(Foto Luigi Simonetti)

