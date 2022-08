Riaperto il marciapiede

di via Antonelli e Tebaldi

PORTO POTENZA - Ieri si è svolto il collaudo da parte della Provincia, questa mattina gli operai del Comune hanno provveduto a rimuovere le barriere

Ieri si è svolto il collaudo da parte della Provincia del nuovo percorso pedonale di via Antonelli e Tebaldi, a Porto Potenza Picena.

A seguito delle verifiche effettuate alla presenza della Polizia municipale, dell’Ufficio tecnico, del sindaco e dell’architetto Scoponi (che ha partecipato per conto della Provincia di Macerata), questa mattina gli operai del Comune hanno provveduto a rimuovere le barriere. Il passaggio è stato dunque ufficialmente aperto ai pedoni. I lavori sono stati diretti dal geometra Andrea Paccaloni e dall’ingegner Dora De Mutiis.

Nei mesi scorsi, dopo un costante e proficuo confronto con la Provincia, il Comune era riuscito ad ottenere la riapertura della strada carrabile, posticipando quella del percorso pedonale, che necessitava di ulteriori interventi per consentire ai pedoni di allontanarsi in sicurezza dall’incrocio ed attraversare la strada provinciale ad una adeguata distanza dalla nuova intersezione. Ad oggi, dunque, i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la lottizzazione Ecocittà, a Porto Potenza, e via Antonelli e Tebaldi si sono definitivamente conclusi.

