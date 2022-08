Marche d’Autore ancora in “tour”

LIBRO - Ieri la presentazione con David Miliozzi e Jonathan Arpetti a Camerino. Questa sera appuntamento a Civitanova Alta con Roberto Scalla, lo storico allenatore di Ahmed Abdelwah ed argento ai campionati Europei di Atletica leggera

27 Agosto 2022 - Ore 10:08 - caricamento letture

Successo per la presentazione del volume Marche d’Autore, curato dai maceratesi David Miliozzi e Jonathan Arpetti, ospiti ieri sera della Pro Loco Camerino all’interno della rassegna “Aggiungi un libro a tavola”. Un bellissima serata, quella di ieri, di dialogo e confronto sul tema dei Traguardi, umani e sportivi. Un’occasione per raccontare la regione attraverso scrittori, poeti e artisti, una vera e propria comunità creativa innamorata e ispirata dalle Marche, unica regione italiana femminile plurale.

Prossima tappa del tour di Marche d’Autore stasera 27 agosto alle 18.30 a Civitanova Alta. Altra serata sempre all’insegna delle emozioni. Presente Roberto Scalla, lo storico allenatore di Ahmed Abdelwah ed argento ai campionati Europei di Atletica leggera di Monaco di Baviera. Ahamed, che ha parole bellissime per il suo allenatore e con Camerino nel cuore «Un saluto enorme a Camerino dove ho fatto l’università. Per me è come una famiglia, ci ho lasciato il cuore e lo porto in tutti gli eventi che faccio».

