LA STRUTTURA di viale Don Bosco da lunedì riapre i battenti. Il presidente Mauro Antonini: «Abbiamo leggermente ritoccato il prezzo del singolo biglietto, ma abbiamo diminuito fortemente il costo degli abbonamenti semestrali e annuali»

La segreteria del Centro Nuoto Macerata ha riaperto da qualche giorno e da lunedì si tornerà a pieno regime con la ripresa delle attività in vasca. Dopo il tradizionale periodo di stop per consentire la manutenzione del centro, la struttura di viale Don Bosco è pronta a riaccogliere gli utenti, con richieste di informazioni ed iscrizioni. E allora il Centro Nuoto Macerata, gestore dell’impianto, ha deciso di fare alcuni “regalini”, come l’ampliamento dell’orario d’ingresso del mercoledì (la mattina finora era chiusa, invece la piscina sarà fruibile dalle 10.30) e lanciando subito da lunedì tutte le attività principali. Quindi semaforo verde immediato per il nuoto libero anche sabato e domenica, le lezioni di fitness in acqua alta e acqua bassa, quelle di acquabike e naturalmente i corsi di nuoto.

Il presidente del Centro Nuoto Macerata Mauro Antonini anticipa infine un altro gran bel regalo: «Per questa nuova stagione abbiamo leggermente ritoccato il prezzo del singolo biglietto, ma abbiamo diminuito fortemente il costo degli abbonamenti semestrali e annuali che torniamo ad introdurre dopo la pandemia. Stiamo riscontrando un grande interesse, c’è tanta di voglia di tornare in piscina e magari i successi agli ultimi Europei hanno avvicinato ancor più la gente a questo mondo. Di sicuro stanno tornando giovani ed adulti che, nei periodi più delicati di questi ultimi due anni, si erano un po’ allontanati e impigriti. Per questo puntiamo forte sugli abbonamenti a lungo termine, scommettiamo sulla fedeltà e sulla passione dei maceratesi».

La piscina comunale, dunque, torna ad essere il tempio del nuoto nel capoluogo. Quella all’aperto della Filarmonica invece resterà aperta finché le condizioni climatiche lo consentiranno. Da lunedì, però, ad orario ridotto: 10-18.

