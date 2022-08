Cade con la bici e batte la testa:

bimbo di 4 anni soccorso in eliambulanza

SAN SEVERINO - Il piccolo era con la madre lungo la provinciale Septempedana quando è caduto, è stato trasferito al Salesi

27 Agosto 2022 - Ore 12:48 - caricamento letture

Cade con la bici sul marciapiede e batte la testa: bimbo di quattro anni soccorso in eliambulanza. E’ successo a San Severino, verso le 11,30. Il piccolo, di origini straniere, stava pedalando lungo la provinciale 361 “Septempedana”, all’altezza del ponte dell’Intagliata. La mamma lo seguiva a piedi, a poca distanza.

All’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è rovinato a terra, andando a sbattere con la testa sull’asfalto. Il primo a fermarsi, un automobilista che stava passando da quelle parti e che ha prestato i primi soccorsi. Poco dopo sono arrivati 118 e polizia locale. Viste le condizioni del bimbo, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che è atterrata nella piazzola dell’ospedale Bartolomeo Eustachio. Da lì il bambino è stato trasferito al Salesi.

