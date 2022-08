Svelato il calendario della Recanatese:

apre la Vis Pesaro, chiude l’Ancona

LEGA PRO - Diramato il programma delle partite della prossima stagione. Esordio contro i pesaresi all'Helvia Recina, teatro delle partite casalinghe fino al termine dei lavori al Tubaldi, che ospiterà i dorici nell'ultima di campionato. Il derby con la Fermana alla terza giornata

26 Agosto 2022 - Ore 19:19 - caricamento letture

All’Helvia Recina di Macerata la prima partita in Lega Pro della Recanatese: i leopardiani di mister Giovanni Pagliari esordiranno il 4 settembre “in casa” contro la Vis Pesaro nel derby marchigiano. La settimana dopo, invece, la prima trasferta a Carrara. La lega ha diramato oggi il calendario delle partite della prossima stagione. I giallorossi sono stati inseriti nel girone B. Al terzo turno un altra sfida tutta regionale: di nuovo fra le mura amiche contro la Fermana. Poi la trasferta contro il San Donato Tavernelle, Torres in casa, Cesena in trasferta, Imolese in trasferta, Lucchese in casa, Pontedera in trasferta, Siena in casa, Alessandria in trasferta, Fiorenzuola in casa, Gubbio in trasferta, Rimini in casa, Aquila Montevarchi in trasferta, Reggiana in casa, Olbia in trasferta, Virtus Entella in casa e Ancona in trasferta l’ultima giornata di andata, che equivale al derby del Tubaldi (una volta ultimati i lavori la Recanatese tornerà nel suo impianto cittadino) nell’ultimo atto del girone di ritorno, alla fine del campionato, in programma il 23 aprile.

