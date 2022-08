Scooter contro un albero,

muore lungo la provinciale

L'INCIDENTE questa mattina a Massa Fermana, a lanciare l’allarme un passante che ha notato il corpo di un uomo di circa 50 anni vicino al motorino

26 Agosto 2022 - Ore 13:15 - caricamento letture

di Cristiano Ninonà

Schianto con lo scooter questa mattina intorno alle 9, un uomo di circa 50 anni morto lungo la provinciale 48, a Massa Fermana. A lanciare l’allarme un passante che lo ha notato vicino al motorino. Secondo i primi accertamenti il conducente ha perso il controllo dello scooter ed è finito fuori strada, andando ad impattare contro un albero.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza della Misericordia Montegiorgio e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco di Fermo che hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona dell’incidente. Con loro anche i carabinieri della compagnia di Montegiorgio con le stazioni di Falerone e Amandola. Ma, purtroppo, quando sono arrivati i soccorsi, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Ancora prematuro stabilire le cause del decesso e la dinamica dell’incidente. Tutti dettagli al vaglio dei carabinieri che si sono occupati di svolgere i rilievi del caso.

(Servizio in aggiornamento)

