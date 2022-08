Ginesio Fest, 38 eventi in 8 giorni:

«Bilancio finale superiore

alle più rosee aspettative»

EVENTO - Il direttore artistico Leonardo Lidi alla conclusione della manifestazione: «Quello che desideravo era creare un binomio tra grandi attori e compagnie in grado di lavorare con la gente sul territorio. Abbiamo voluto costruire ogni giorno una comunità teatrale, basata sulla materia teatrale e sulla forza politica dell’attore. Con orgoglio posso dire che ci siamo riusciti»

26 Agosto 2022 - Ore 15:26 - caricamento letture

«Chiuso con un risultato estremamente soddisfacente la terza edizione del Ginesio Fest diretta da Leonardo Lidi». Otto giorni di programmazione con 38 eventi tra spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori con professionisti, bambini, adolescenti e adulti che si sono intrecciati nei diversi spazi del borgo, rivitalizzandoli. Centinaia di persone ogni giorno hanno vissuto l’atmosfera accogliente e vivace di San Ginesio. «Sono molto soddisfatto – dice il direttore artistico Leonardo Lidi -. Ero ottimista sin dall’inizio di questa esperienza, ma il bilancio finale del Ginesio Fest 2022 è sicuramente superiore alle più rosee aspettative. Quello che desideravo era creare un binomio tra grandi attori e compagnie in grado di lavorare con la gente sul territorio. Proprio per questo sono stati invitati artisti che hanno fatto un lavoro straordinario con il luogo di appartenenza e questo ha creato una comunità molto forte intorno al festival. Non ci si è limitati a pensare allo spettacolo per la singola serata ma abbiamo voluto costruire ogni giorno una comunità teatrale, basata sulla materia teatrale e sulla forza politica dell’attore. Con orgoglio posso dire che ci siamo riusciti».

Tantissimi gli artisti che hanno animato il borgo negli otto giorni di festival: Lino Musella, Lino Guanciale, Michele Di Mauro, Matthias Martelli, Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, Christian La Rosa, Francesca Mazza e Angela Malfitano, Woody Neri, Marco Vidino, Franco Visioli, Annamaria Troisi, Roberto Gandini e Iole Biocca e tanti altri.

Il Ginesio Fest si è svolto tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro di San Ginesio, uno dei borghi più belli d’Italia. Un festival diffuso e originale in cui punta di diamante è stato il Premio San Ginesio “All’arte dell’attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo Di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio che celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere è stato assegnato a Paolo Pierobon e Petra Valentini. Infine, il Premio Ginesio Fest 2022 è stato assegnato all’attore Lino Guanciale.

«San Ginesio, divenuto ormai un vero e proprio borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, diviene così una meta privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo si studia e approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche per offrire opportunità di sviluppo – si legge nella nota degli organizzatori -. Tutto questo è stato reso possibile grazie alle numerose attività di studio residenziali con i ragazzi della scuola dello stabile di Torino e grazie a tutti i laboratori attivati nel corso del festival rivolti all’infanzia e all’adolescenza con il supporto di Vera Vaiano».

Quest’anno il Ginesio Fest ha proposto anche la sua prima produzione teatrale: il concerto per Vitaliano Trevisan – Oscillazioni e “Solo Rh” – da una idea di Leonardo Lidi, con Michele Di Mauro che ne ha curato anche la regia, e la drammaturgia sonora di Franco Visioli.

«Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – dichiara Isabella Parrucci, direttrice generale del festival -. Grazie alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, si possono rimarginare le crepe di San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e complesso quello del Ginesio Fest che di fatto sta dando vita alla prima impresa culturale di stampo ginesino».

